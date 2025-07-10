Отличные победы, – Усик неожиданно расхвалил Дюбуа перед реваншем
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Усик отметил, что Дюбуа - отличный атлет, который одержал победы в последних трех поединках.
Уже 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В долгожданной битве звездные боксеры определят абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр Усик поделился мыслями относительно реванша против Даниэля Дюбуа. В частности, украинский чемпион высказался о своем сопернике из Великобритании, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
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Что сказал Усик о Дюбуа
Александр Усик отметил, что ему нравятся его соперники из Великобритании. По словам боксера, Даниэль Дюбуа отличный атлет и имеет хороший подбор навыков.
Украинский чемпион подчеркнул, что британец в последних трех поединках очень хорошо себя проявил. Поэтому, по мнению Усика, Дюбуа заслужил этот реванш.
Он одержал отличные победы в своих последних трех поединках, он - отличный боец. Думаю, Даниэль заслуживает реванша,
– сказал Усик.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. В том поединке во Вроцлаве украинский боксер остановил британца в 9 раунде техническим нокаутом.
Ранее сообщали, что Игорь Шевадзуцкий сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский гигант отметил, что это принципиальный бой для Короля хевивейта.