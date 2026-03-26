Усик злоупотребляет властью: известный боксер из Британии набросился на украинца с претензиями

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума обвинил Александра Усика в "злоупотреблении властью". Спортсмен в очередной раз выразил разочарование, что украинец удерживает три титула чемпиона мира и отказывается от поединка с ним.

Не так давно 39-летний Усик объяснил, что не хочет боя с Итаумой, чтобы не сломать карьеру 21-летнего бойца. Мозес в интервью The Ring ответил на слова чемпиона мира.

Что Итаума сказал об Усике?

Итаума вспомнил, что его сбрасывали со счетов перед боем против Диллиана Уайта, которого он нокаутировал в первом раунде, говорится на сайте BoxRec.

Как я уже сказал, Усик на вершине игры, и он, я думаю, злоупотребляет своей властью. Конечно, он заслужил право делать все, что хочет, и, конечно, некоторые люди скажут, что это слишком рано. Но многие люди говорили так и перед Диллианом Уайтом. Я чувствую, что в этой боксерской игре всегда будут люди, которые будут что-то говорить,

– сказал он.

По мнению британца, Усик слукавил, когда сказал, что не хочет сломать его карьеру. По его словам, чемпион мира из Украины не имел другого ответа для прессы.

"Очевидно, Усик должен был что-то сказать вам, ребята. Он точно не выйдет на камеру и не скажет: "Нет, я не хочу потенциально ставить свою карьеру под угрозу из-за 21-летнего парня, который пробивается сквозь рейтинги". Поэтому, очевидно, он должен что-то говорить. Но я не думаю, что люди в это поверили. А если поверили, то это их мнение, не так ли?", – добавил Итаума.

Спортсмен также объяснил, что имеет в виду под злоупотреблениями Усика то, что украинец не проводит обязательные защиты титулов WBC, WBA и IBF. Мозес в очередной раз выразил возмущение, что соперником чемпиона станет кикбоксер Рико Верховен, для которого это будет только второй бой по правилам бокса.

Что известно о бое Усика – Верховен?