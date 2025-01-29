"Он просто уничтожит": известный тренер оценил шансы Усика победить звезду мирового бокса

Анатолий Дученко высказался относительно будущего Александра Усика. Бывший украинский боксер, а ныне тренер затронул тему возвращения чемпиона в крузервейт.

Специалист также поделился мыслями относительно возможных соперников Усика в тяжелом весе. Специалист спрогнозировал результат поединка Александра со звездой мирового бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Результат вероятного боя Усик – Опетая

Анатолий Дудченко высказался на счет вероятного боя между Александром Усиком и Джеем Опетаей. Мнение украинского тренера оказалось категоричным.

Специалист считает, что поединок завершится в пользу украинского чемпиона. По его мнению, у австралийского боксера нет шансов победить Короля хевивейта.

Если Саша вернется в крузервейт, то он просто уничтожит Джея Опетаю. Я видел, что его Бриедис едва не нокаутировал. Опетая медленный, Саша гораздо быстрее, плюс Джей делает такие ошибки, из-за которых Саше очень легко будет ловить. Поэтому, у австралийца не будет шансов против Усика,

– сказал Дудченко.

Напомним, что в январе Джей Опетая с Дэвидом Ньикой. Австралийский боксер уверенно одолел новозеландца, избив его до потери сознания.

Александр Усик же в декабре 2024 года победил Тайсона Фьюри. Украинский чемпион удачно защитил титулы и остался непобежденным в профессиональном ринге.