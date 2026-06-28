Чемпионский пояс Усика может достаться россиянину: промоутер озвучил подробности

Александр Усик сдал чемпионские пояса по версиям WBC, WBA и IBF. После решения украинца пояс WBC перешел к Агите Кабаелу, тогда как два других пока остаются вакантными.

Британский промоутер Эдди Гирн прокомментировал решение Усика и то, кто может получить вакантные титулы. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Кто получит титулы Усика

Функционер считает, что поступок украинца – отличная новость для супертяжелого дивизиона, ведь теперь претенденты смогут побороться за титул.

В этом контексте Гирн отметил, что за пояс WBA могут побороться россиянин Мурат Гассиев и Джаррелл Миллер. Напомним, в 2018 году Гассиев разгромно проиграл Усику в Москве.

Также промоутер рассказал, что титул IBF может быть поставлен на кон в поединке между чемпионом WBO Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Может сложиться ситуация, когда будет сразу четыре чемпиона мира, и меня это вполне устраивает – главное, чтобы они дрались друг с другом,

– сказал он.

По мнению Хирна, в скором времени болельщиков ждут объединительные поединки и великолепные противостояния.

"А ещё победитель боя Фьюри – Джошуа захочет побороться за пояс. Поэтому, на мой взгляд, всё это делает дивизион ещё интереснее", – резюмировал промоутер.

Что известно о решении Усика

39-летний Усик отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF, фактически утратив статус объединенного чемпиона. Боксер пояснил, что сделал это сознательно, чтобы другие спортсмены получили шанс побороться за эти пояса.

Спортивный директор команды Усика Сергей Лапин уточнил, что освобождение титулов открывает дорогу Энтони Джошуа, который теперь сможет бороться за них и попытаться вновь объединить чемпионские пояса.

Позже в эксклюзивном комментарии 24 Каналу Усик заверил, что не заканчивает профессиональную карьеру. Украинец заявил, что планирует провести еще один бой, и пообещал вскоре рассказать об этом подробнее.

Предыдущий поединок Усика состоялся 24 мая в Гизе, где он техническим нокаутом в 11-м раунде победил Рико Верховена.