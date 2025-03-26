Бывший чемпион мира назвал фаворита потенциального боя между Усиком и Паркером

Александр Усик может подраться с Джозефом Паркером. Ведь украинский чемпион должен защищать титул WBO в супертяжелом весе в бою против новозеландского боксера, который является претендентом на пояс.

Даррен Баркер поделился мыслями относительно боя Усик – Паркер. В частности, бывший чемпион мира назвал фаворита поединка между новозеландцем и украинцем, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Сможет ли Паркер одолеть Усика

Британец заявил, что Александр Усик будет безоговорочным фаворитом боя против Джозефа Паркера. Однако новозеландец может победить украинского чемпиона в очном противостоянии.

Даррен Баркер выделил сильные стороны Паркера. Экс-чемпион мира подчеркнул, что Джозеф имеет уверенность, опыт, хорошую физическую подготовку и самое главное сильную команду.

У него не может быть позиции лучшей, чтобы встретиться с лучшим в мире Усиком. Но Александр у меня фаворит в бою против любого бойца,

– сказал Баркер.

Напомним, что Всемирная боксерская организация обязала Александра Усика защищать титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Украинец должен договориться о проведении боя с Паркер в течение 30 дней.

Ранее Карл Фроч прокомментировал возможный бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером за чемпионский пояс WBO. Бывший чемпион мира считает, что новозеландец имеет хорошие шансы победить украинца.