Боксеры традиционно относятся к числу спортсменов, которые могут получать значительные доходы от профессиональных выступлений. 24 Канал расскажет, какой именно бой принес Усику первый миллион долларов.

Когда Усик стал миллионером

Усик заработал свой первый миллион долларов за один бой в июле 2018 года, одержав историческую победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале первой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве.

В интервью "Вацко Light" боксер подтвердил, что его гонорар за этот триумф, принесший ему титул абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, составил около 2 миллионов долларов (до вычета налогов и расходов на команду).

Несмотря на большие финансовые успехи, сам спортсмен относится к деньгам по-философски. В эфире программы "Невероятная правда о звездах" на телеканале СТБ Александр с юмором отметил, что почувствовал себя настоящим миллионером еще 25 сентября 2009 года, в день свадьбы со своей женой Екатериной, поскольку именно семью считает своим главным богатством.

Александр и Екатерина Усики / Фото из соцсетей супругов

По информации givemesport, на сегодняшний день общее состояние Усика оценивается в более чем 140 миллионов долларов, что официально делает его одним из самых богатых боксеров в истории мирового спорта. Самые крупные гонорары в карьере украинцу принесли поединки против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

Напомним, что американец Флойд Мейвезер-младший остается самым богатым боксером в мире и одним из самых финансово успешных спортсменов в истории. Его состояние оценивается в 400 – 500 миллионов долларов. Мейвезер стабильно входит в десятку самых богатых спортсменов всех времен.

Ближайшим конкурентом американца по финансовым показателям считается мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Состояние Владимира Кличко оценивается примерно в 90 миллионов долларов, тогда как капитал его брата Виталия Кличко составляет около 80 миллионов долларов.