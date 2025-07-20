Спасибо, Казаче – Залужный поздравил Усика с победой над Дюбуа

Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в битве на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Победа Короля хевивейта в адском реванше 19 июля 2025 года стала знаковым событием для Украины, которая борется за выживание.

Валерий Залужный высказался о победе Александра Усика. Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании поблагодарил боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Залужного.

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Как Залужный отреагировал на победу Усика

Валерий Залужный поздравил Александра Усика с уверенной победой в реванше против Даниэля Дюбуа. Посол отметил, что победа украинского боксера посвящена не только воинам, но и всему украинскому народу.

Залужный заявил, что украинцы не имеют другого выбора, кроме победы. Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины подчеркнул, что другого выбора не было и у Александра Усика.

Поэтому он не только дрался, но и тяжело и упорно готовился. Готовился рассчитывать только на собственные силы. Знал, что ему нужно, и шел к этому. А еще – думал о том, что есть те, кому еще труднее. И надеялся, что его Победа вдохновит всех нас. Спасибо, Козач, за науку и вдохновение,

– написал Залужный.

Напомним, что Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в пятом раунде реванша 19 июля 2025 года. Украинский боксер нокаутировал представителя Великобритании.

Ранее сообщали о том, что сказал Александр Усик после реванша против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер поблагодарил воинов и посвятил победу всем людям.