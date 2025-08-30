Сергей Богачук поделился мыслями относительно боя между Александром Усиком и Джейком Полом. Украинский боксер назвал победителя потенциального противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

Что Богачук сказал о бое Усик – Пол?

Сергей Богачук заявил, что бой между Александром Усиком и Джейком Полом – это не о деньгах. По его мнению, асболютному чемпиону мира просто нравится участвовать в различных мероприятиях.

Богачук подчеркнул. что Усик просто хочет получать кайф от того, что делает. Только поэтому в боксерском мире говорят о потенциальном бое украинского боксера с Полом.

С Джейком Полом можно драться хоть по боксу, хоть по ММА. В чем угодно. Для Усика он просто ребенок в плане боев,

– сказал Богачук.

Напомним, что Александр Усик встречался с Джейком Полом после реванша против Даниэля Дюбуа. "Король хевивейта" в ринге провел битву взглядов с обидчиком Майка Тайсона.

Ранее сообщалось о том, что Луис Ортис сделал прогноз на бой Усик – Итаума. Известный боксер считает, что Мозес Итаума получает легких соперников для своих поединков.