"Он просто ребенок": известный боксер высказался о бое Усика с обидчиком Тайсона
- Александр Усик рассматривает возможность боя с Джейком Полом в конце своей карьеры.
- Сергей Богачук считает, что для Усика этот бой не о деньгах, а об удовольствии от участия в различных мероприятиях.
Александр Усик может подраться с Джейком Полом в конце карьеры. В боксерском мире активно обсуждают возможный бой между "Королем хевивейта" и американским блогером.
Сергей Богачук поделился мыслями относительно боя между Александром Усиком и Джейком Полом. Украинский боксер назвал победителя потенциального противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.
Читайте также Непобедимый россиянин неожиданно сорвал бой против украинского звездного боксера
Что Богачук сказал о бое Усик – Пол?
Сергей Богачук заявил, что бой между Александром Усиком и Джейком Полом – это не о деньгах. По его мнению, асболютному чемпиону мира просто нравится участвовать в различных мероприятиях.
Богачук подчеркнул. что Усик просто хочет получать кайф от того, что делает. Только поэтому в боксерском мире говорят о потенциальном бое украинского боксера с Полом.
С Джейком Полом можно драться хоть по боксу, хоть по ММА. В чем угодно. Для Усика он просто ребенок в плане боев,
– сказал Богачук.
Напомним, что Александр Усик встречался с Джейком Полом после реванша против Даниэля Дюбуа. "Король хевивейта" в ринге провел битву взглядов с обидчиком Майка Тайсона.
Ранее сообщалось о том, что Луис Ортис сделал прогноз на бой Усик – Итаума. Известный боксер считает, что Мозес Итаума получает легких соперников для своих поединков.