Олександр Усик може побитися з Джейком Полом наприкінці кар'єри. У боксерському світі активно обговорюють можливий бій між "Королем хевівейту" та американським блогером.

Сергій Богачук поділився думками щодо бою між Олександром Усиком та Джейком Полом. Український боксер назвав переможця потенційного протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

Що Богачук сказав про бій Усик – Пол?

Сергій Богачук заявив, що бій між Олександром Усиком та Джейком Полом – це не про гроші. На його думку, асболютному чемпіону світу просто подобається брати участь у різних заходах.

Богачук підкреслив. що Усик просто хоче отримувати кайф від того, що робить. Лише тому у боксерському світі говорять про потенційний бій українського боксера з Полом.

З Джейком Полом можна битися хоч по боксу, хоч по ММА. У чому завгодно. Для Усика він просто дитина в плані боїв,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався з Джейком Полом після реваншу проти Даніеля Дюбуа. "Король хевівейту" у ринзі провів битву поглядів з кривдником Майка Тайсона.

