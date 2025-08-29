Український боксер розповів, що перемовини про бій проти Бахрама Муртазалієва таки були. Сергій Богачук пояснив, чому їх поєдинок не відбувся, пише 24 Канал із посиланням на vRINGe.

Чому зірвався бій Богачук – Муртазалієв?

Виявилось, що команда росіянина відмовилась від даного протистояння, аргументуючи це політичним питанням.

Розмови були. Але, наскільки знаю, вони не хочуть цього бою. Ми, звичайно ж, хочемо. Адже там пояс. Наскільки я знаю, ми їм пропонували, але вони поки що цього бою не хочуть – з'їжджають на політику. Кажуть, що не дуже добре його зараз проводити. Я, якщо чесно, навіть не знаю. Якщо чесно, навіть говорити не хочу. Дивіться… Політика політикою… У нас із ними війна,

– заявив Богачук.

"І мені відібрати в них титул — це як показати, що ми сильніші. Думаю, що якби зробити цей бій, якби я переміг, то це була б велика мотивація для України, – солідний такий поштовх. Це як показати, що ми їх і тут тиснемо, і там будемо тиснути. Тому що навіть така перемога – це додаткова мотивація. А я ж чую і знаю, наскільки зараз пацанам там важко", – додав український боксер.

Богачук пригадав слова Муртазалієва, який виступає проти війни, але не може ручатись за позицію росіянина, адже особисто не знайомий із Бахрамом.

До слова. Востаннє Богачук виходив у ринг у середині травня 2025 року, коли здолав американця Майкла Фокса. Поєдинок тривав усі встановлені регламентом раунди, а переможця визначали суддів. Усі троє одноголосно віддали перемогу українцю: 98-92 та 97-93 (двічі). Загалом за спиною Богачука 28 боїв на профі-рингу, у яких він здобув 26 перемог (24 – нокаутом) при 2-х поразках.

Богачук повернеться у ринг 13 вересня, коли проведе бій проти Брендона Адамса у рамках андеркарду мегафайту Кроуфорд – Канело.