Александр Усик в реванше нанес сокрушительное поражение Даниэлю Дюбуа. По словам Короля хевивейта для него остался еще один поединок в перед завершением карьеры.

Среди возможных соперников украинского боксера есть Джейк Пол. Александр Красюк высказался относительно боя между Александром Усиком и американским блогером, информирует 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

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Одолеет ли Усик Пола?

Бывший промоутер Александра Усика поделился мыслями о поединке украинского боксера и американского блогера. Александр Красюк отметил, что бой может состояться.

Однако, по его мнению, Усик может встретиться с Полом не заправилами бокса. Красюк объяснил, почему не стоит проводить подобный поединок.

Этот бой сейчас широко обсуждается. Но это не может быть боксерский поединок, поскольку это было бы убийство. Даже бой в клетке не оставит шансов молодому ютуберу. Но деньги говорят сами за себя. И это событие может принести серьезные цифры,

– сказал Красюк.

Напомним, что Джейк Пол присутствовал на реванше Усик – Дюбуа. Украинский чемпион и американский блогер даже провели битву взглядов после победы Александра.

Ранее сообщали о том, что Даниэль Дюбуа получил вызов после поражения от Александра Усика. Жертва британского боксера требует реванша.