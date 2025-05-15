Накис Бидарян высказался относительно возможного боя между Усиком и Полом. Промоутер Джейка раскрыл детали потенциального поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Будет ли драться Усик с Полом

Наркис Бидарян заявил, что инициативу о проведении боя между Александром Усиком и Джейком Полом проявляет команда украинского боксера.

Усик вызывал Джейка много раз в ММА. Они контактировали с нами за кулисами, они хотят поединка в 2026 году. Это то, к чему мы точно будем стремиться,

– сказал Бидарян.

Напомним, что сейчас Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа. Бой состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Джейк Пол также будет драться летом этого года. Соперником американского блогера стал Хулио Сезар Чавес-младший.

Ранее Александр Усик ответил на вопрос, готов ли он провести третий бой против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион не против снова подраться с "Цыганским королем".