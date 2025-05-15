Накіс Бідарян висловився щодо можливого бою між Усиком та Полом. Промоутер Джейка розкрив деталі потенційного поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Чи битиметься Усик з Полом

Наркіс Бідарян заявив, що ініціативу щодо проведення бою між Олександром Усиком та Джейком Полом проявляє команда українського боксера.

Усик викликав Джейка багато разів в ММА. Вони контактували з нами за лаштунками, вони хочуть поєдинку у 2026 році. Це те, до чого ми точно будемо прагнути,

– сказав Бідарян.

Нагадаємо, що наразі Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Джейк Пол також битиметься влітку цього року. Суперником американського блогера став Хуліо Сезар Чавес-молодший.

Раніше Олександр Усик відповів на питання, чи готовий він провести третій бій проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон не проти знову побитись з "Циганським королем".