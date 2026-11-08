Усик получил особое приглашение перед боем между Фьюри и Джошуа

Украинский боксер Александр Усик подтвержден в качестве первого звездного VIP-гостя грандиозного фестиваля Boxfest 5. Фан-вечеринка состоится в Кардиффе (Уэльс) накануне исторического поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который уже окрестили "Битвой за Британию".

Об этом в своих социальных сетях сообщила промоутерская компания Gold Star Promotions. Программа обещает фанатам бокса масштабное шоу: встречи с легендами спорта, автограф- и фотосессии, Q&A-сессию в прямом эфире, благотворительный аукцион уникальных спортивных артефактов, а также море развлечений.

Основные детали предстоящего боксерского шоу

Исторический вечер бокса состоится в пятницу, 11 декабря, под крышей стадиона Principality в Кардиффе.

На кону будут стоять титул чемпиона мира по версии WBA и титул чемпиона мира по версии WBA и символический пояс "Битва за Британию".

Трансляцию поединка обеспечит стриминговая платформа Netflix.

Кроме того, в рамках этого боксерского вечера состоится еще один громкий поединок: американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер встретится на ринге с действующим австралийским чемпионом Джеем Опетаей.

Сам Усик уже прокомментировал ожидаемое противостояние Фьюри и Джошуа, оценив шансы соперников как 50 на 50. Украинский спортсмен назвал этот бой "великолепным поединком двух больших звезд", который наконец определит "единственного короля Великобритании".

В настоящее время подготовка обоих боксеров идет по плану, несмотря на недавние слухи о возможной травме Фьюри.