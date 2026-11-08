Усик отримав особливе запрошення перед битвою Ф'юрі та Джошуа

Adv

Про це у своїх соціальних мережах повідомила промоутерська компанія Gold Star Promotions. Програма обіцяє фанатам боксу масштабне шоу: зустрічі з легендами спорту, автограф- та фотосесії, Q&A-сесію у прямому ефірі, благодійний аукціон унікальних спортивних артефактів, а також море розваг.

Головні деталі майбутнього боксерського шоу

Історичний вечір боксу відбудеться у п'ятницю, 11 грудня, під закритим дахом стадіону Principality у Кардіффі.

На кону стоятимуть титул чемпіона світу за версією WBA та символічний пояс "Битва за Британію".

Трансляцію поєдинку забезпечить стримінгова платформа Netflix.

Крім того, у межах цього боксерського вечора відбудеться ще один гучний поєдинок: американський ексчемпіон Деонтей Вайлдер зустрінеться в ринзі з чинним австралійським чемпіоном Джеєм Опетаєю.

Сам Усик уже прокоментував очікуване протистояння Ф'юрі та Джошуа, оцінивши шанси суперників як 50 на 50. Український спортсмен назвав цей бій "чудовим поєдинком двох великих зірок", який нарешті визначить "єдиного короля Великої Британії".

Наразі підготовка обох боксерів триває за планом, попри нещодавні чутки про можливу травму Ф'юрі.