Александр Усик один из легендарных боксеров в истории, который победил немало соперников за свою карьеру. Каждый из бойцов мечтает подраться с украинским чемпионом и победить его.

Однако вряд ли все желающие успеют подраться с Александром Усиком до конца его карьеры. Известный американский гигант бросил вызов Королю хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Кто бросил вызов Усику?

Джарелл Миллер выразил желание драться с Александром Усиком. Американский боксер не сомневается в том, что победил бы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Если я нормально потренируюсь и проведу полноценный тренировочный лагерь, уверен, что смогу его победить. Я бы его уничтожил. У Усика проблемы с ребятами, которые опускают подбородок и идут в жесткий бой,

– сказал Миллер.

Стоит отметить, что Джарелл Миллер был один из сильнейших супертяжеловесов современности. Однако его отстранили из-за проваленного теста на содержание наркотических веществ в организиме.

Таким образом Миллер потерял возможность подраться с Энтони Джошуа в 2019 году за чемпионские пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. В 2020 году Джарелл провалил еще один тест, но впоследствии вернулся и одержал три победы.

