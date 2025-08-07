Олександр Усик один з легендарних боксерів в історії, який переміг чимало суперників за свою кар'єру. Кожен з бійців мріє побитись з українським чемпіоном та перемогти його.

Проте навряд чи усі бажаючі встигнуть побитись з Олександром Усиком до кінця його кар'єрі. Відомий американський гігант кинув виклик Королю хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Хто кинув виклик Усику?

Джарелл Міллер висловив бажання битись з Олександром Усиком. Американський боксер не сумнівається у тому, що переміг би абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Якщо я нормально потренуюсь і проведу повноцінний тренувальний табір, впевнений, що зможу його перемогти. Я б його знищив. В Усика проблеми з хлопцями, які опускають підборіддя і йдуть у жорсткий бій,

– сказав Міллер.

Варто відзначити, що Джарелл Міллер був один з найсильніших надважковаговиків сучасності. Однак його відсторонили через провалений тест на вмість наркотичних речовин в організімі.

Таким чином Міллер втратив можливість побитись з Ентоні Джошуа у 2019 році за чемпіонські пояси WBA (Super), WBO, IBF та IBO у надважкій вазі. У 2020 році Джарелл провалив ще один тест, але згодом повернувся та здобув три перемоги.

