В боксерском сообществе активно обсуждают возможный бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Украинский чемпион попросил отложить поединок из-за травмы спины.

Новозеландский боксер высказался о поединке с "Королем хевивейта". В частности, Паркер объяснил, почему Усик попросил WBO отсрочить противостояние, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Почему Усик попросил отложить бой с Паркером?

Джозеф Паркер отметил, что будет драться с Александром Усиком при любых условиях. Также новозеландский боксер понимает, что "Король хевивейта" хочет отдохнуть после реванша против Даниэля Дюбуа.

Паркер отметил, что готов подождать, когда Усик отдохнет. Джозеф заявил, что, когда Александр отдохнет, уже тогда возобновятся переговоры относительно поединка за титул WBO.

Не знаю, что в итоге произойдет. Он попросил отсрочку, чтобы выиграть больше времени из-за травмы, и надеюсь, когда он решит вернуться, тогда мы сможем договориться. Если нам удастся это сделать, это будет классно,

– сказал Паркер.

Александр Усик также может отказаться от поединка с Джозефом Паркером, но потеряет статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. А титул WBO станет вакантным.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик может подраться с другим боксером, а не Джозефом Паркером. Бой, вероятно состоится в 2025 году.