Многих интересует, проиграет ли Усик хотя бы хотя бы раз в своей карьере. Бывший чемпион мира Джордж Гроувз назвал боксера, который может победить "Короля хевивейта", сообщает 24 канал со ссылкой на Fightnews.

Кто может победить Усика?

Джордж Гроувз отметил, что Александр Усик сейчас победит Мозеса Итауму, если такой бой состоится. Однако примерно через год ситуация кардинально изменится в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира считает, что через это время Усику уже не под силу будет одолеть Итауму в очном противостоянии. Гроувз заявил, что британский боксер заменит украинца в хевивейте.

И, возможно, тогда это будет чем-то вроде передачи эстафеты. Эра Усика почти подходит к концу. Он уже победил всех этих ребят. Он победил их (Джошуа, Фьюри и Дюбуа – 24 канал) один раз, а потом вернулся и сделал это снова,

– высказался Гроувз.

Напомним, что Александр Усик за свою карьеру провел 24 поединка и не потерпел поражения ни в одном из них. В последнем поединке украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

