Абель Санчес высказался о карьере Александра Усика. В частности, известный тренер назвал причину, почему украинский боксер может впервые проиграть, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

