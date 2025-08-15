Абель Санчес высказался о карьере Александра Усика. В частности, известный тренер назвал причину, почему украинский боксер может впервые проиграть, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Почему Усик может проиграть в следующем бою?
Мексиканский специалист заявил, что Александру Усику нужно завершить карьеру и уйти на заслуженный отдых, поскольку, он может проиграть в следующем бою. По его мнению, украинского боксера может остановить время.
У нас была возможность драться против него вместе с Муратом Гассиевым. Сейчас, на данном этапе, преклонный спортивный возраст нанесет ему поражение, если он останется на этом пути и будет продолжать,
– сказал Санчес.
Абель Санчес также рассказал о секрете успеха Александра Усика. Специалист подчеркнул, что украинский боксер очень предан делу и отметил, что далеко не все бойцы такие, как он.
Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав британского боксера в пятом раунде реванша. Теперь украинец должен драться против Джозефа Паркера.