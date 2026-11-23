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Во встрече приняли участие представители большого бизнеса и известные спортсмены. Помимо спортивной составляющей, мероприятие преследовало благотворительную цель – поддержку будущих инициатив и программ помощи Украине, пишет 24 Канал.

Усик сыграл в баскетбол с Пиппеном в Лондоне и бросил ему вызов в боксе

По окончании матча Усик обратился к Пиппену в социальной сети X и предложил ему попробовать свои силы в другом виде спорта.

Отличная игра, Скотти Пиппен! Что насчет бокса в следующий раз?– написал украинский боксер.

Скотти Пиппен – один из самых титулованных баскетболистов в истории НБА. В составе Чикаго Буллз вместе с Майклом Джорданом он шесть раз становился чемпионом лиги. Также американец дважды завоевывал олимпийское золото в составе сборной США.

Напомним, в последний раз Усик выходил на ринг 23 мая, когда в египетской Гизе встретился с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

В настоящее время Усик рассматривает возможность возвращения в первую тяжелую весовую категорию и проведения поединка с американцем Дэвидом Бенавидесом. В то же время свой следующий бой он проведет 5 декабря в Финиксе (США), где встретится с чемпионом мира по версии WBC Михалом Чесляком.