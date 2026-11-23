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У зустрічі взяли участь представники великого бізнесу та відомі спортсмени. Окрім спортивної складової, подія мала благодійну мету – підтримку майбутніх ініціатив і програм допомоги Україні, пише 24 Канал.

Усик зіграв у баскетбол із Піппеном у Лондоні та кинув йому виклик у боксі

Після завершення матчу Усик звернувся до Піппена у соціальній мережі X та запропонував йому спробувати себе в іншому виді спорту.

Чудова гра, Скотті Піппене! Як щодо боксу наступного разу?– написав український боксер.

Скотті Піппен – один із найтитулованіших баскетболістів в історії НБА. У складі Чикаго Буллз разом із Майклом Джорданом він шість разів ставав чемпіоном ліги. Також американець двічі здобував олімпійське золото у складі збірної США.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив на ринг 23 травня, коли в єгипетській Гізі зустрівся з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

Наразі Усик розглядає можливість повернення до першої важкої ваги та проведення поєдинку з американцем Девідом Бенавідесом. Водночас він свій наступний бій проведе 5 грудня у Фініксі (США), де зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBC Міхалом Чесляком.