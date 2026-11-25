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Свою позицию он озвучил в интервью Talksport Boxing. Украинский боксер ранее подтвердил желание вернуться в первую тяжелую весовую категорию (крузервейт).

Нельсон назвал победителя боя Усик – Бенавидес

Одной из главных целей украинца является поединок с Бенавидесом, после которого он хочет вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира.

"Думаю, он победит Бенавидеса. Более того, считаю, что он его остановит! Бенавидес – хороший боксер, но стоит посмотреть на других соперников, которых он побеждал. Есть ли среди них кто-то, о ком можно сказать: "Боже мой, это была невероятная победа"? У него есть несколько неплохих побед, но нет таких, после которых думаешь: "Ого, вот это боксер высочайшего класса!" Он не выделяется на фоне других. Поэтому я считаю, что Усик его победит", – заявил Нельсон.

Усик планирует вернуться в крузервейт

Последний раз Усик выступал в этом дивизионе в 2018 году. В июне боксер отказался от чемпионских титулов в супертяжелом весе, оставив за собой только пояс журнала The Ring.

По предварительным планам, Усик сначала может побороться за вакантный титул IBF в крузервейте, а впоследствии провести бой за абсолютное чемпионство против Бенавидеса.

Следующий выход украинца на ринг ожидается в 2027 году. Команда Усика тем временем работает над планом его заключительных поединков перед завершением профессиональной карьеры.