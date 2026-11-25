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Свою позицію він озвучив в інтерв'ю Talksport Boxing. Українець раніше підтвердив бажання повернутися до першої важкої ваги (крузервейту).

Нельсон назвав переможця бою Усик – Бенавідес

Однією з головних цілей українця є поєдинок із Бенавідесом, після якого він хоче знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

"Думаю, він переможе Бенавідеса. Ба більше, вважаю, що він його зупинить! Бенавідес – хороший боксер, але варто подивитися на інших суперників, яких він перемагав. Чи є серед них хтось, про кого можна сказати: "Боже мій, це була неймовірна перемога"? У нього є кілька непоганих перемог, але немає таких, після яких думаєш: "Ого, ось це боксер найвищого класу!" Він не виділяється на тлі інших. Тому я вважаю, що Усик його переможе", – заявив Нельсон.

Усик планує повернутися до крузервейту

Востаннє Усик виступав у цьому дивізіоні у 2018 році. У червні боксер відмовився від чемпіонських титулів у надважкій вазі, залишивши за собою лише пояс журналу The Ring.

За попередніми планами, Усик спочатку може поборотися за вакантний титул IBF у крузервейті, а згодом провести бій за абсолютне чемпіонство проти Бенавідеса.

Наступний вихід українця на ринг очікується у 2027 році. Команда Усика тим часом працює над планом його заключних поєдинків перед завершенням професійної кар'єри.