В частности, олимпийский чемпион Дэвид Прайс в интервью для YouTube-канала Seconds Out рассказал, что Усик должен провести третий бой против Даниэля Дюбуа. Особенно после того, как он победил в мае Фабио Уордли.

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Почему Прайс рекомендует Усику третий бой против Дюбуа?

Прайс отметил, что у Усика заканчиваются возможности для проведения достойного боя. К тому же поединок с Дюбуа может стать для украинца уже третьим в его карьере в супертяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира. Дюбуа завоевал пояс WBO, остальными владеет Александр.

Люди же будут смотреть бой Усика даже против кикбоксера. Не говоря уже о поединках против Дюбуа, Джошуа или Фьюри. Будут смотреть все, особенно после того, как Усик победил в супертяжелом весе всех, кого только можно,

– отметил олимпийский чемпион.

Он добавил, что в супертяжелом весе осталось очень мало вариантов сильных боксеров для большого боя. Было бы неразумно со стороны Александра Усика отвергать вариант проведения даже третьего поединка против одного из них.

Какими были предыдущие бои Усика против Дюбуа?

Александр Усик впервые встретился с Даниэлем Дюбуа на ринге в августе 2023 года. Украинец победил техническим нокаутом в 9-м раунде. В том бою британец запомнился ещё ударом ниже пояса, но рефери расценил это как фол, а не как нокдаун.

Реванш и одновременно бой за звание абсолютного чемпиона мира состоялся в июле 2025 года. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне украинец победил ещё быстрее, нокаутировав Даниэля в 5-м раунде. Так Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.