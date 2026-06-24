Зокрема, олімпійський чемпіон Девід Прайс в інтерв'ю для ютуб-каналу Seconds Out розповів, що Усик має провести третій бій проти Даніеля Дюбуа. Особливо після того, як він переміг у травні Фабіо Вордлі.

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Чому Прайс рекомендує Усику третій бій проти Дюбуа?

Прайс зазначив, що в Усика закінчуються для проведення гідного бою. До того ж, поєдинок Дюбуа може стати для українця вже третім у його кар'єрі в надважкій вазі за звання абсолютного чемпіона світу. Дюбуа здобув пояс WBO, рештою володіє Олександр.

Люди ж дивитимуться бій Усика навіть проти кікбоксера. Не кажучи вже про поєдинки проти Дюбуа, Джошуа чи Ф'юрі. Будуть дивитись усе, особливо після того, як Усик переміг у надважкій вазі всіх, кого тільки можна,

– зауважив олімпійський чемпіон.

Він продовжив, що в надважкій вазі залишилось дуже мало варіантів великих бійців для великого бою. Було б нерозумно для Олександра Усика відкидати варіант проведення навіть третього поєдинку проти одного з них.

Якими були попередні бої Усика проти Дюбуа?

Олександр Усик уперше зустрівся з Даніелем Дюбуа на ринзі в серпні 2023 року. Українець переміг технічним нокаутом у 9 раунді. У тому бою британець запам'ятався ще ударом нижче пояса, але рефері розцінив це як фол, а не як нокдаун.

Реванш і водночас бій за звання абсолютного чемпіона світу відбувся в липні 2025 року. На стадіоні "Вемблі" в Лондоні українець переміг ще швидше, нокаутувавши Даніеля в 5 раунді. Так Усик вдруге став абсолютом у надважкій вазі.