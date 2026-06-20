Об этом Сулейман заявил в интервью изданию Bad Left Hook. В частности, он объяснил, от чего в основном зависит исход поединка между Усиком и Кабаелом.

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Какова позиция WBC по поводу боя между Усиком и Кабаелом?

Сулейман отметил, что WBC сейчас просто ждет, когда Усик и Кабаел договорятся о бое. Там надеются, что поединок состоится как можно скорее. Для организации это станет знаковым событием в супертяжелом весе. WBC хочет продолжить серию крупных поединков.

Команда Усика всегда знала, что обязательным претендентом станет именно тот боксер, которого они сами предложили утвердить на конвенции. После того, как мы официально назначили бой, у меня не было никаких контактов с ними,

– подчеркнул президент WBC.

Он добавил, что этот бой будет захватывающим. Он станет одним из тех, которые навсегда войдут в историю организации WBC.

Как Кабаел бросил вызов Усику?

После того как Александр Усик 23 мая победил Рико Верховена в Гизе, на ринг поднялся Агит Кабаел и бросил вызов украинскому чемпиону. В качестве места проведения поединка он предложил Германию, поскольку там проживает много украинских беженцев, а страна не видела большого бокса со времен братьев Кличко.

Кабаел ещё перед боем Усика против Верховена критиковал WBC за то, что бой украинца с кикбоксером будет засчитан как обязательная защита титула. Однако он говорил не столько об Усике, сколько о Верховене: мол, боец без рейтинга получил право на титульный бой, а Агит — нет.