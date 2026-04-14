Месседж для Усика: Кабаел заинтриговал новостями относительно возможного боя с украинцем

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел стремится провести поединок с Александром Усиком. Уже неоднократно от него или представителей его команды звучат заявления о бое с украинцем.

Новостями о возможном бою против Усика Кабаел поделился в комментарии ютуб-канала Pro Boxing Fans. В частности, он приоткрыл планы на свое будущее.

Стал ли возможным бой Усика против Кабаэла?

Агит Кабаел похвастался, что в ближайшем будущем станет известно, что ждет боксера. По его словам он имел хороший разговор со спортивным функционером Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхом. И Кабаел, в частности, сообщил, будет ли он у ринга 23 мая, когда состоится бой между Усиком и Верховеном.

С его ответа очевидно, что он планирует посетить Гизу. Впрочем, надо ли ждать от Кабаела чего-то громкого там? Вряд ли, поскольку сам спортсмен заявил, что ненавидит трешток. Он просто заинтриговал тем, что увидится с Усиком в Египте.

Почему команда Кабаэла собирается в суд?

Команда Агита Кабаела и сам спортсмен ранее громко говорили о том, что Усик должен драться с Агитом за титул WBC. Если он отказывается от этого поединка, то у него надо отобрать титул WBC. Чтобы такой большой боксер, как Кабаел, наконец получил бой за пояс.

Менеджер Кабаела Спенсер назвал своего подопечного "криптонитом" для Усика, который победит украинца. Промоутер спортсмена собирается идти в суд, если WBC не организует бой Усика с Кабаелом, или же украинца не лишат титула.

