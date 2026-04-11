"Драться с нами или отказаться от титула": менеджер Кабаэла угрожает Усику "смертью Супермена"

Вокруг возможного боя Александра Усика и Агита Кабаела разрастаются новые слухи. Менеджер временного чемпиона WBC призывает украинца драться с его подопечным.

Своими мысли относительно возможности боя между Усиком и Кабаэлом менеджер Агита Спенсер Браун изложил в интервью ютуб-каналу iFL TV. Он фактически требует, чтобы украинец дрался с его подопечным.

Побьет ли Кабаел Усика?

Спенсер рассказал, что его огорчает тот факт, что до сих пор не состоялся бой между Кабаелом и Усиком. Впрочем он верит, что Агит станет чемпионом мира еще до конца 2026 года. По мнению Спенсера, если поединок все же состоится, то Кабаел станет криптонитом для Усика.

Я постоянно говорю это людям: он прекрасно работает по корпусу, он очень выносливый, постоянно давит на соперника, является бойцом давления, и я не думаю, что Усику это понравится. Это мое личное мнение,

– отметил менеджер.

Он добавил, что Кабаел – один из самых опасных бойцов дивизиона. Игнорировать такого спортсмена просто не смогут. По словам Спенсера, после боя с Верховеном, как бы он не завершился, Усик или должен принять поединок с Кабаелом, или отказаться от титула.

Почему команда Кабаела собирается в суд из-за Усика?

Промоутер Кабаэла Фрэнк Уоррен в комментарии BoxingScene заметил, что готов судиться с WBC, если организация не сделает возможным бой Агита против Усика. Команда Кабаела настаивает, что бой за титул должен состояться после противостояния украинца с Верховеном.

Он также требует от украинца отдать пояс, если он не встретится на ринге с Кабаелом. Уоррен убежден, что такой поединок вызовет огромный ажиотаж среди фанатов бокса и сможет собрать целый футбольный стадион.

