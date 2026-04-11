Своїми думки щодо можливості бою між Усиком і Кабаєлом менеджер Агіта Спенсер Браун виклав в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV. Він фактично вимагає, щоб українець бився з його підопічним.

Чи поб'є Кабаєл Усика?

Спенсер розповів, що його засмучує той факт, що досі не відбувся бій між Кабаєлом й Усиком. Утім він вірить, що Агіт стане чемпіоном світу ще до кінця 2026 року. На думку Спенсера, якщо поєдинок усе ж відбудеться, то Кабаєл стане криптонітом для Усика.

Я постійно кажу це людям: він чудово працює по корпусу, він надзвичайно витривалий, постійно тисне на суперника, є бійцем тиску, і я не думаю, що Усику це сподобається. Це моя особиста думка,

– зазначив менеджер.

Він додав, що Кабаєл – один із найнебезпечніших бійців дивізіону. Ігнорувати такого спортсмена просто не зможуть. За словами Спенсера, після бою з Верховеном, як би він не завершився, Усик або має прийняти поєдинок із Кабаєлом, або відмовитись від титулу.

Чому команда Кабаєла збирається в суд через Усика?

Промоутер Кабаєла Френк Воррен у коментарі BoxingScene зауважив, що готовий судитись із WBC, якщо організація не зробить можливим бій Агіта проти Усика. Команда Кабаєла наполягає, що бій за титул має відбутись після протистояння українця з Верховеном.

Він також вимагає від українця віддати пояс, якщо він не зустрінеться на ринзі з Кабаєлом. Воррен переконаний, що такий поєдинок викличе величезний ажіотаж серед фанатів боксу та зможе зібрати цілий футбольний стадіон.

Останні новини про Олександра Усика: коротко