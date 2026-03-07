Тренер из Британии раскритиковал WBC после объявления боя Усика

В субботу, 23 мая, в Египте состоится бой между Александром Усиком и Рико Верховеном. Один из известных тренеров остро отреагировал на анонс поединка.

Причиной недовольства Джо Галлахера стал статус боя: WBC официально санкционировала его как защиту титула чемпиона мира. По его мнению такое решение является несправедливым по отношению к профессиональным боксерам, об этом сообщает Boxing Now.

Как Галлахер прокомментировал бой Усик-Верховен?

Добровольная защита титула обычно предусматривает выбор соперника из топ-15 рейтинга, однако Верховен не является представителем профессионального бокса такого уровня. Тренер отметил, что подобные решения вредят спорту и выглядят скорее коммерческим шагом.

Я бы понял, если бы для этого боя создали специальный пояс. Но делать его полноценной защитой титула – это не услуга для бокса. Это скорее коммерция,

– заявил Галлахер.

Тренер также обратил внимание на непоследовательность в решениях организации. Он напомнил, что во время боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пояс WBC не был на кону, поэтому нынешняя ситуация вызывает вопросы.

Сейчас Усик остается абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а предстоящий поединок с Верховеном уже вызвал активные дискуссии среди экспертов и фанатов бокса.

Что известно о бое Усик-Верховен?