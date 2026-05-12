Кто станет "Королем Нила": в WBC продемонстрировали пояс, за который будут драться Усик и Верховен

Александр Усик проведет бой против кикбоксера Рико Верховена. Он состоится 23 мая в египетской Гизе на фоне пирамид.

Перед этим поединком президент боксерской организации WBC Маурисио Сулейман Сулейман в своем инстаграме показал, как будет выглядеть специальный пояс, за который будут драться Верховен и Усик. Он называется "Король Нила".

Интересно Накануне боя с Усиком тренер его соперника сделал заявление

Как выглядит пояс, за который будут драться Усик и Верховен?

Боксерская организация WBC изготовила к поединку кикбоксера Рико Верховена с Александром Усиком специальный памятный пояс. Все из-за того, что организация, хоть и санкционировала поединок украинца против фактически представителя другого вида спорта, как добровольную защиту, он все же считается "специальным событием".

На своей странице в инстаграм глава организации WBC продемонстрировал, как именно выглядит пояс "Король Нила"

Какие споры относительно пояса в поединке Верховена против Усика существовали?

Поединок нидерландца и украинца вызвал серьезные споры в боксерском мире из-за статуса титула WBC. Больше всего дискуссий было о том, насколько правомерной вообще является добровольная защита Усиком своего пояса против представителя другого вида спорта, ведь в боксе есть много претендентов на титул.

В частности, следующим в очереди на бой за пояс WBC был Агит Кабаел. Поединок Усика с Верховеном лишил немца этого права сейчас, что тоже вызвало много критики. Также масла в огонь добавлял тот факт, что для нидерландца это всего второй поединок на боксерском ринге.

Только было объявлено об этом бое сообщалось, что на его кону не будет стоять титул WBC. Однако позже совет организации санкционировал поединок, как добровольную защиту. Впрочем позже WBC сообщила, что изготовит для поединка специальный пояс.

Как представители мира бокса комментировали поединок Усика против Верховена: кратко