"Я теперь среди легенд": соперник Усика ответил, зачем ему бой с украинцем

Кикбоксер Рико Верховен проведет бой по боксерским правилам против Александра Усика. Голландец ответил, почему он вообще согласился на этот поединок.

Свою позицию спортсмен объяснил в интервью изданию AD. Он заявил, что гордится тем, что стал едва ли не первым нидерландцем, который получил в легенды бокса.

Что рассказал Верховен о своем поединке с Усиком?

Рико Верховен отметил, что считает большой честью представлять не только себя, но и все Нидерланды в поединке против украинского чемпиона Александра Усика. Он отметил, что в его стране бокс никогда не был на самом высоком уровне, только Арнольд Вандерлиде однажды себя хорошо показал.

Обратите внимание! Арнольд Вандерлиде – это нидерландский боксер-любитель, многократный чемпион Европы, призер Олимпийских игр. В 1991 году был признан спортсменом года в Нидерландах.

Он продолжил, что Нидерланды имеют фантастических спортсменов в конькобежном спорте среди мужчин и женщин. В дартсе наилучшие результаты демонстрирует Майкл ван Гервен, "Формулу 1" разрывает Макс Ферстаппен.

Тот факт, что мы, будучи небольшой страной, имеем успех во многих областях, даже за пределами спорта - например, Мартин Гаррикс как диджей - это, на мой взгляд, очень круто, – подчеркнул Верховен.

Он добавил, что его очень радует то, что он теперь может быть среди легенд бокса. Хотя, стоит напомнить, Верховен, как бывший кикбоксер, проведет всего второй поединок по правилам бокса.

Как оценивают Верховена в боксерской среде?

Многие бывшие и нынешние представитель мира бокса давали свою оценку следующему сопернику Александра Усика. В частности бывший чемпион мира WBC Александр Гвоздик предостерег своего соотечественника, что в начале поединка Рико Верховен может быть опасным. В частности, он заявил, что нидерландец может принести неприятности украинцу в первых 3 – 5 раундах.

А вот чемпион по кикбоксингу Донован Виссе считает, что Рико может иметь шансы на успех, если перенесет свои сильные стороны из кикбоксинга на боксерский ринг. Он отметил менталитет нидерландца, его трудовую этику, работу ног и характер.

Виссе вспомнил, как в одном из кикбоксерских поединков Бен Саддик сильно избил Верховена на ринге. Впрочем Рико в итоге нокаутировал своего оппонента. Поэтому, он считает Рико опасным парнем, который способен всех удивить.

Последние новости о поединке Усика против Верховена: коротко

Американский боксер Джаррел Миллер считает, что Верховен способен нанести Усику первое поражение. Он назвал Рико феноменальным спортсменом.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что у Верховена есть возможность победить Усика. Однако для этого надо быть оторванным от реальности.

Сам Рико Верховен заявил, что для него поединок с Александром Усиком – начало пути в большом боксе. И даже в случае поражения он не собирается сходить с него.