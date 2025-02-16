"Динамит" бросил публичный вызов Усику на еще один совместный бой. Александр принял вызов британского боксера. Украинец уже не впервые критикует такой поступок Даниэля Дюбуа.

Вот это да Усик раскрыл грандиозный план о бое в Украине: кто может стать соперником чемпиона

Усик раскритиковал Дюбуа

Непобедимый украинский боксер признался, что хотел бы врезать Дюбуа за такую выходку. Усик признался, что был уставший после такого сложного 12-раундового поединка с Тайсоном Фьюри, поэтому такой выход в ринг от Дюбуа был вообще неуместным, сообщает 24 Канал со ссылкой на ESPN.

Это дерьмо! Полное дерьмо. Я только провел бой, отбоксировал тяжелый поединок... А он выходит и говорит, мол, послушай, результат первого боя был несправедлив. И так далее. Я стою и думаю: "Слушай, вали отсюда". Хотелось ему врезать. Но потом я сказал, что согласен организовать такой бой. Это обычное шоу,

– рассказал Усик.

Сейчас Усик ждет боя Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (столице Саудовской Аравии). В нем Даниэль будет защищать свой титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Именно в этой битве определится следующий соперник Александра, с которым он проведет бой за "абсолют". Дюбуа может получить желанный реванш с Усиком, если одолел новозеландского оппонента.

Справка. Усик уже имеет за своей спиной победу над Дюбуа. Летом 2023-го Александр победил британца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Многие не верят в то, что Дюбуа удастся победить Паркера. Сам Джозеф тоже серьезно настроен отобрать пояс у Даниэля, чтобы подраться с Усиком и отомстить своим другим обидчикам.