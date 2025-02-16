"Динаміт" кинув публічний виклик Усику на ще один спільний бій. Олександр прийняв виклик британського боксера. Українець вже не вперше критикує такий вчинок Даніеля Дюбуа.

Оце так Усик розкрив грандіозний план про бій в Україні: хто може стати суперником чемпіона

Усик розкритикував Дюбуа

Непереможний український боксер зізнався, що хотів би врізати Дюбуа за таку витівку. Усик зізнався, що був втомлений після такого складного 12-раундового поєдинку із Тайсоном Ф'юрі, тому такий вихід у ринг від Дюбуа був взагалі недоречним, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

Це лайно! Повне лайно. Я тільки провів бій, відбоксував важкий поєдинок... А він виходить і каже, мовляв, послухай, результат першого бою був несправедливий. І таке інше. Я стою і думаю: "Слухай, вали звідси". Хотілося йому врізати. Але потім я сказав, що згоден організувати такий бій. Це звичайне шоу,

– розповів Усик.

Наразі Усик чекає бою Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії). У ньому Даніель захищатиме свій титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Саме у цій битві визначиться наступний суперник Олександра, з яким він проведе бій за "абсолют". Дюбуа може отримати омріяний реванш із Усиком, якщо здолав новозеландського опонента.

Довідка. Усик вже має за своєю спиною перемогу над Дюбуа. Влітку 2023-го Олександр переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Багато хто не вірить у те, що Дюбуа вдасться перемогти Паркера. Сам Джозеф теж серйозно налаштований відібрати пояс у Даніеля, аби побитись із Усиком та помститись своїм іншим кривдникам.