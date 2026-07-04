Давление и жесткие сроки: появилась новая версия того, почему Усик сдал свои пояса

Бывший чемпион мира по версии WBA Артем Далакян высказался по поводу решения Александра Усика сдать свои чемпионские пояса. Украинец отказался от титулов WBC, WBA и IBF, но сохранил пояс журнала The Ring.

Далакян считает, что Усик поступил правильно, приняв решение отказаться от титулов. Об этом сообщает "Чемпион".

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Почему Усик отказался от поясов

Украинец объяснил, что каждая чемпионская версия постоянно создает серьезное давление на боксера, обязывая проводить обязательные защиты в жесткие сроки. Это существенно ограничивает свободу выбора соперников.

Он отметил, что Усик уже давно доказал всему миру: стал абсолютным чемпионом, победил лучших боксеров своей эпохи и навсегда вписал свое имя в историю бокса.

Поэтому сейчас, на мой взгляд, вполне логично отказаться от титулов, чтобы самому решать, с кем и когда боксировать,

– сказал экс-чемпион.

Далакян убежден, что если у Усика появится возможность провести один крупный, финансово выгодный и медийный бой – это правильное решение.

"После всего, что он сделал в спорте, он заслужил право не жить по правилам санкционирующих организаций и не быть привязанным к их срокам", – отметил спортсмен.

По его мнению, сейчас для Усика самое главное – получить истинное удовольствие от завершения карьеры, провести последний яркий бой на своих условиях, а затем больше времени посвятить семье и просто наслаждаться жизнью.

Что известно о резонансном решении Усика

Напомним, 39-летний Усик добровольно отказался от своих титулов и лишился статуса объединенного чемпиона мира. Сам боксер объяснил, что сделал это вполне осознанно, чтобы дать возможность другим спортсменам побороться за эти пояса.

В частности, советник боксера Сергей Лапин заявил, что теперь Энтони Джошуа имеет реальный шанс завоевать титулы.

Также Усик заверил, что не планирует завершать профессиональную карьеру, а стремится провести еще один поединок.

В то же время известный американский тренер Роберт Гарсия считает, что Александр сделал титулы вакантными прежде всего для того, чтобы не платить высокие комиссионные санкционирующим органам.

А вот бывший британский боксер Спенсер Оливер предположил, что Усик после поединка против Рико Верховена понял, что начал терять форму.