Далакян вважає, що Усик вчинив правильно, коли ухвалив рішення відмовитися від титулів. Про це повідомляє "Чемпіон".

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Чому Усик звільнив пояси

Українець пояснив, що кожна чемпіонська версія постійно створює серйозний тиск на боксера, зобов'язуючи проводити обов'язкові захисти в жорсткі терміни. Це суттєво обмежує свободу вибору суперників.

Він зазначив, що Усик уже давно все довів усьому світу: став абсолютним чемпіоном, переміг найкращих боксерів своєї епохи й назавжди вписав своє ім'я в історію боксу.

Тому зараз, на мою думку, цілком логічно відмовитися від титулів, щоб самому вирішувати, з ким і коли боксувати,

– сказав ексчемпіон.

Далакян переконаний, що якщо в Усика з'явиться можливість провести один великий, фінансово вигідний і медійний бій – це правильне рішення.

"Після всього, що він зробив у спорті, він заслужив право не жити за правилами санкціонуючих організацій і не бути прив'язаним до їхніх дедлайнів", – зазначив спортсмен.

На його думку, зараз для Усика найголовніше отримати справжнє задоволення від завершення кар'єри, провести останній яскравий бій на своїх умовах, а потім більше часу присвятити сім'ї та просто насолоджуватися життям.

Що відомо про резонансне рішення Усика

Нагадамєо, 39-річний Усик добровільно відмовився від своїх титулів і втратив статус об'єднаного чемпіона світу. Сам боксер пояснив, що зробив це цілком свідомо, аби дати можливість іншим спортсменам поборотися за ці пояси.

Зокрема, радник боксера Сергій Лапін заявив, що тепер Ентоні Джошуа має реальний шанс завоювати титули.

Також Усик запевнив, що не планує завершувати професійну кар'єру, а прагне провести ще один поєдинок.

Водночас відомий американський тренер Роберт Гарсія вважає, що Олександр зробив титули вакантними насамперед для того, щоб не сплачувати високі комісійні санкціонуючим органам.

А ось колишній британський боксер Спенсер Олівер припустив, що Усик після поєдинку проти Ріко Верховена зрозумів, що почав втрачати форму.