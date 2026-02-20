"Я знаю четкую дату, когда уйду с ринга": Усик озвучил планы на будущее
- Александр Усик заявил, что знает точную дату завершения своей боксерской карьеры, но не раскрыл ее.
- Усик будет заниматься подготовкой нового поколения украинских боксеров и планирует провести боксерский вечер в Украине весной.
Александр Усик сообщил, что знает четкую дату, когда завершит боксерскую карьеру. Он рассказал, какие у него планы на будущее.
Соответствующее сообщение Александр Усик сделал в телеграмм-канале Usyk 17 Promotions. Правда конкретной даты своего последнего боя украинец не назвал.
Какие планы на будущее озвучил Усик?
Усик отметил, что готовит новое поколение украинских боксеров, чья рука на ринге будет вверху. Он обещает помощь спортсменам в этом. Относительно своей карьеры он сказал, что знает, когда она завершится.
Я знаю четкую дату, когда уйду с ринга,
– заявил украинский боксер.
Следует напомнить, что ранее Усик анонсировал, что его промоутерская компания проведет в Украине вечер бокса весной. Впрочем пока неизвестны детали этого события. Усик обещал позже объявить время и место. А также сообщить, кто будет драться в главном поединке вечера, а кто в андеркарде.
Что известно о следующем бое Усика?
Пока официально неизвестно, с кем и когда свой следующий бой проведет Усик. Вокруг этого существует много слухов и комментариев. В частности, Тайсон Фьюри перед своим возвращением на ринг на пресс-конференции заявил, что Усик скоро будет умолять его о третьем бое между ними.
Кроме того, британец раскритиковал возможность боя украинца против Кабаэла. Фьюри назвал этот поединок никому не интересным. Зато Итаума выразил желание встретиться с украинцем, но заметил, что не знает, был бы интересным для Усика поединок с ним.
Последние новости об Александре Усике: коротко
- Фьюри также сделал еще одно дерзкое заявление относительно Усика. Он заявил, что бои с ним приносят боксерам деньги и популярность, поэтому украинец не сможет отказаться от этого.
- Леннокс Льюис выразил уверенность, что побил бы Усика, если бы соревновался в его эпоху. Впрочем он выразил восхищение, что украинец не проиграл ни одного поединка.
- Эффект Аджагба бросил вызов Усику. Он входит в топ-15 боксеров супертяжелого веса.