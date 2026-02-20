"Я знаю четкую дату, когда уйду с ринга": Усик озвучил планы на будущее

Александр Усик сообщил, что знает четкую дату, когда завершит боксерскую карьеру. Он рассказал, какие у него планы на будущее.

Соответствующее сообщение Александр Усик сделал в телеграмм-канале Usyk 17 Promotions. Правда конкретной даты своего последнего боя украинец не назвал.

Интересно Самый страшный нокаутер США приблизился к Усику: появились новые детали поединка

Какие планы на будущее озвучил Усик?

Усик отметил, что готовит новое поколение украинских боксеров, чья рука на ринге будет вверху. Он обещает помощь спортсменам в этом. Относительно своей карьеры он сказал, что знает, когда она завершится.

Я знаю четкую дату, когда уйду с ринга,

– заявил украинский боксер.

Следует напомнить, что ранее Усик анонсировал, что его промоутерская компания проведет в Украине вечер бокса весной. Впрочем пока неизвестны детали этого события. Усик обещал позже объявить время и место. А также сообщить, кто будет драться в главном поединке вечера, а кто в андеркарде.

Что известно о следующем бое Усика?

Пока официально неизвестно, с кем и когда свой следующий бой проведет Усик. Вокруг этого существует много слухов и комментариев. В частности, Тайсон Фьюри перед своим возвращением на ринг на пресс-конференции заявил, что Усик скоро будет умолять его о третьем бое между ними.

Кроме того, британец раскритиковал возможность боя украинца против Кабаэла. Фьюри назвал этот поединок никому не интересным. Зато Итаума выразил желание встретиться с украинцем, но заметил, что не знает, был бы интересным для Усика поединок с ним.

Последние новости об Александре Усике: коротко