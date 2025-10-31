Укр Рус
31 октября, 07:15
Я общался с ним по FaceTime, – Чисора рассказал, когда будет драться Усик

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Александр Усик планирует вернуться на ринг в 2026 году, но точной даты и имени соперника пока нет.
  • Дерек Чисора признался, когда Усик может вернуться на профессиональный ринг после восстановления.

Александр Усик планирует вернуться в ринг в 2026 году. Однако еще нет точной даты и неизвестно имя соперника, с которым будет драться украинский чемпион.

Дерек Чисора рассказал, когда вернется Александр Усик. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun Sport.

Когда будет драться Усик?

Дерек Чисора заявил, что хочет увидеть реванш между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Британец отметил, что возможно Александр Усик отдаст титул, как это было перед боем между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

А потом Усик вернется и встретится с победителем противостояния. И тогда уже украинский боксер сразится с Паркером или Уордли за все четыре пояса и распродадут стадион.

Чисора признался, что общался с Усиком по FaceTime. Британский боксер предположил, когда украинец вернется на ринг.

Он будет ждать. Я думаю, он подерется летом. Я общался с ним по FaceTime, видел, что он не в форме. Мы увидим Усика летом,
– сказал Чисора.

