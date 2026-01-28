"Люди захотели бы на это посмотреть": экс-чемпион мира выбрал соперника для Усика

Александр Усик планирует провести бой против Деонтея Уайлдером. Потенциальный поединок украинского чемпиона активно обсуждают в боксерском сообществе.

Не остался в стороне и Дюк Маккензи, который высказался относительно боя между Усиком и Уайлдером. Также бывший чемпион мира поделился мыслями о возможном поединке украинца против Энди Руиса-младшего, сообщает Pro Boxing Fans.

Что сказал Маккензи о потенциальном бое Усика?

Маккензи заявил, что не понимает зачем Усику драться против Руиса-младшего. Эксперт считает, что поединок с Уайлдером более уместен для украинского чемпиона.

Если бы Усик вышел против Деонтея – люди захотели бы на это посмотреть, но в чем привлекательность поединка с Энди Руисом – я не знаю. Еще и многое будет зависеть от того, где будет происходить поединок,

– высказался экс-чемпион мира.

Ранее Карл Фроч высказался относительно Усика. Бывший чемпион мира выбрал соперников для украинского боксера.

Что Фроч сказал об Усике?

Фроч в своей программе на собственном ютуб-канале заявил, что Усику не надо драться против Уайлдера. По его мнению, времена американского боксера уже прошли, а украинцу надо сосредоточиться на других соперниках.

"Если кто-то и заслуживает на бой с Усиком, так это Агит Кабаел и Фабио Уордли. Есть вот эти два поединка, которые я действительно хотел бы увидеть, которые меня возбуждают", – сказал Фроч.

Что известно о бое Усик – Уайлдер?