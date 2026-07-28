Усик может подраться за новый титул чемпиона: появились новые детали о последнем бое боксера

Александр Усик может претендовать на неожиданный титул, прежде чем окончательно повесить перчатки на гвоздь. Новые подробности организации последнего боя украинца раскрыл Сергей Лапин, советник боксёра.

Он подтвердил, что команда Усика вела переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, возглавляемой Дейном Уайтом, сообщает Boxing News. По его словам, поединок против Деонтея Уайлдера сейчас самый реалистичный вариант для украинского спортсмена.

Усик и Уайлдер могут провести бой за титул Zuffa Boxing

Лапин также заявил, что 39-летний боксер мог бы даже сразиться за первый пояс в сверхтяжелом весе, который вводит Zuffa Boxing. Впрочем, он подчеркнул, что договоренности пока не достигнуто.

Поединок Усик против Уайлдера – это, безусловно, один из самых громких и реалистичных вариантов на данный момент, и мы уже вели переговоры с компанией Zuffa. Но договоренности пока нет, а окончательная структура соглашения и финансовые условия еще должны быть обоснованы,

– заявил советник боксера.

По мнению Лапина, чемпионское сражение с участием Усика поможет в развитии Zuffa Boxing, которая только вышла на боксерский рынок.

"С точки зрения Zuffa, Александр, несомненно, сразу же придал бы легитимность их титулу в тяжелом весе и всему боксерскому проекту. С нашей стороны это должно быть нечто гораздо большее, чем просто помощь в создании нового пояса. Это должен быть подходящий соперник, подходящая платформа и подходящий финансовый пакет для последнего боя Александра", – сказал он.

Лапин добавил, что право первоочередного выбора по организации прощального поединка Усика будет предоставлено инвестору из Саудовской Аравии Турки Аль-Шейху, который, кстати, тесно связан с компанией Zuffa.

Напомним, в конце июня Усик сообщил о решении уволить чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и IBF. Тем самым, боксер отказался проводить обязательные защиты поясов.

Накануне Александр сообщил, что проведет только одно сражение, после которого завершит профессиональную карьеру.

В команде боксера неоднократно заявляли, что он стремится попрощаться с боксом громким шоу в США.