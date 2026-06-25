Сергей Лапин, директор команды Усика, прокомментировал развитие событий. Он оставил пост в Instagram, опубликовав фото с боксером.

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Какое решение принял Усик относительно дальнейших выступлений

Лапин заявил, что у него есть новость, которой он хотел бы поделиться, но отметил, что всему своё время. Впрочем, советник Усика добавил, что ждать осталось недолго.

Следует добавить, что накануне Лапин подтвердил, что решение о дальнейших выступлениях Усика будет принято на этой неделе.

Из его слов можно сделать вывод, что Александр, вероятно, откажется от боя против обязательного претендента на титул WBC Агиты Кабаела. В среду, 24 июня, был последний день, когда команды боксёров ещё могли договориться о бое.

Теперь будут назначены промоутерские торги, где каждая сторона сделает свою ставку в закрытом конверте на организацию боя, и победит та ставка, которая окажется больше.

Впрочем, в СМИ существует версия, что Усик откажется от поединка и освободит титул WBC ради третьего боя против Тайсона Фьюри.

Предыдущий бой Усика

Предыдущий бой Усика состоялся 24 мая против Рико Верхова и завершился досрочной победой украинца в одиннадцатом раунде. Несмотря на официальный результат, противостояние стало предметом активных обсуждений среди болельщиков и экспертов.

До решающего отрезка встречи преимущество, согласно судейским карточкам, принадлежало представителю Нидерландов. Верховен уверенно работал на ринге, контролировал темп противостояния и выглядел убедительнее соперника на протяжении большей части поединка.

Перелом наступил в 11-м раунде, когда Усик точно нанёс мощный апперкот, после которого голландец оказался в нокдауне. Воспользовавшись моментом, украинец развил успех серией точных атак, не оставив сопернику возможности восстановить контроль над ситуацией.

Увидев, что Верховен больше не способен должным образом защищаться и отвечать на удары, рефери остановил бой, присудив Усику победу техническим нокаутом.

Несмотря на несогласие команды нидерландского спортсмена с таким решением, чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе остались в владении украинского боксера. Кроме того, Ближневосточная профессиональная боксерская комиссия после рассмотрения обстоятельств поединка не обнаружила причин для пересмотра результата и оставила официальный вердикт без изменений.