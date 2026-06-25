Сергій Лапін, директор команди Усика, прокоментував розвиток подій. Він зробив допис в інстаграмі, опублікувавши фото з боксером.

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Яке рішення Усика щодо подальших виступів

Лапін заявив, що має новину, якою б хотів поділитися, але зазначив, що на все свій час. Утім, радник Усика додав, що чекати залишилося недовго.

Слід додати, що напередодні Лапін підтвердив, що рішення щодо подальших виступів Усика буде ухвалене цього тижня.

З його слів можна зробити висновок, що Олександр, ймовірно, відмовиться від бою проти обов'язкового претендента на титул WBC Агіта Кабаєла. У середу, 24 червня, був останній день, коли команди бійців ще могли домовитись про бій.

Тепер будуть призначені промоутерські торги, де кожна сторона зробить свою ставку в закритому конверті на організацію бою, і переможе та ставка, яка буде більшою.

Утім у ЗМІ існує версія, що Усик відмовиться від поєдинку та звільнить титул WBC заради третього бою проти Тайсона Ф'юрі.

Попередній бій Усика

Попередній бій Усиком відбувся 24 травня проти Ріко Верхова завершився достроковою перемогою українця в одинадцятому раунді. Попри офіційний результат, протистояння стало предметом активних обговорень серед уболівальників та експертів.

До вирішального відрізка зустрічі перевага, згідно із суддівськими картками, належала представнику Нідерландів. Верховен упевнено працював у ринзі, контролював темп протистояння та виглядав переконливіше за суперника протягом більшої частини поєдинку.

Перелом настав в 11-му раунді, коли Усик влучно провів потужний аперкот, після якого нідерландець опинився в нокдауні. Скориставшись моментом, українець розвинув успіх серією точних атак, не залишивши опоненту можливості відновити контроль над ситуацією.

Побачивши, що Верховен більше не здатний належним чином захищатися та відповідати на удари, рефері зупинив бій, присудивши Усику перемогу технічним нокаутом.

Попри незгоду команди нідерландського спортсмена з таким рішенням, чемпіонські титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі залишилися у володінні українського боксера. Крім того, Близькосхідна професійна боксерська комісія після розгляду обставин поєдинку не виявила причин для перегляду результату та залишила офіційний вердикт без змін.