Такими думками він поділився в інтерв'ю Гарету Девісу для talsksport. Зокрема, він пояснив, чому вважає, що його бій проти Усика не відбудеться.

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Чому Ітаума не вірить у свій поєдинок проти Усика?

Ітаума розповів, що дуже хотів би провести бій проти Олександра Усика. Утім він не впевнений, що такий бій колись відбудеться. Безумовно він погодився б на такий поєдинок за першої можливості, в якій би формі не був.

Утім, якщо оцінювати вірогідність, не думаю, що цей бій колись відбудеться,

– зазначив Ітаума.

Він додав, що в Усика просто немає причин битись хоч і з непереможним, але все ж таки поки недосвідченним боксером.

Які чутки ходили довкола можливого бою Усика проти Ітауми?

Розмови про те, що Олександр Усик може провести бій проти Мозеса Ітауми виникли ще влітку 2025 року. Утім у команді українця ще тоді зауважили, що поєдинок виглядає нереалістичним. Усе через те, що британець ще має набратись досвіду перед зустріччю з українцем.

Хоча, наприклад, британський боксер Ділліан Вайт вважає, що Ітаума став би першим боксером, який переміг би Олександра Усика. Він назвав свого співвітчизника більш вибуховим і більш сильним спортсменом.