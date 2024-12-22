Усик сделал неожиданное заявление после победы в реванше над Фьюри

Александр Усик второй раз подряд в 2024-м году победил Тайсона Фьюри. Сделал это украинец по итогам всех 12 раундов и решением трех судей (116-112).

21 декабря (в Украине в ночь на 22 декабря) Александр Усик успешно защитил свои чемпионские пояса. После поединка украинский боксер был очень спокойным и выдал довольно неожиданное заявление.

Интересно Усик откровенно рассказал, будет ли продолжать карьеру после двух побед над Фьюри

Какой из боев для Усика был тяжелее

Усик сравнил майский и декабрьский поединки против Тайсона Фьюри. Александр откровенно рассказал, что реванш дался ему значительно легче, чем первая встреча с "Цыганским королем", информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Хотя в обоих случаях встреча Усика против Фьюри продолжалась 12 раундов. Однако в первом бою украинский чемпион одержал победу только по раздельному решению судей, а не единогласным, как 21 декабря.

Следует отметить, что Тайсон, как и после первого поединка, не согласился с решением судей. Фьюри и его промоутер уверяли, что по их подсчетам Усик проиграл. Присущие заявления британского боксера в действии.

И Усик, и Фьюри не собираются покидать профессиональный бокс после этого очного реванша. 21 декабря Александру прямо на ринге бросил вызов Даниэль Дюбуа, который владеет поясом IBF, и хочет боя за "абсолют" в хевивейте. На что украинец ответил согласием и попросил саудитов устроить им это противостояние в будущем.

Интересно, что организаторы вечера бокса в Эр-Рияде мечтали о трилогии в истории противостояния Усик – Фьюри. Но украинец своей победой все разрушил.