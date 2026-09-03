"Это будет просто провал": известный боксер жестко раскритиковал "последний танец" Усика в США

Британский боксер Дерек Чисора скептически оценивает перспективы поединка между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером. По его мнению, такое противостояние вряд ли будет успешным и не вызовет значительного интереса у болельщиков.

Чисора убежден, что бой может оказаться провальным с коммерческой точки зрения и показать невысокие показатели продаж. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV.

Почему Чисора недоволен возможным боем Усик – Уайлдер

Ранее появилась информация, что украинский боксер планирует провести свой прощальный бой в карьере, который станет его "последним танцем", именно против Уайлдера.

Встреча ориентировочно запланирована на март 2027 года в США, а наиболее вероятным местом проведения называют арену T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Никто за это платить не будет. Кто будет покупать билеты на эту хрень? Вы думаете, что болельщики Деонтея Уайлдера пойдут покупать билеты, чтобы посмотреть его бой? Это будет просто провал,

– заявил Чисора.

Напомним, в апреле этого года Уайлдер победил Чисору раздельным решением судей.

Усик свой последний поединок провел 23 мая в египетской Гизе, возле пирамид. Украинец победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

Отметим, что украинский боксер встречался с Чисорой на ринге. Их бой состоялся 31 октября 2020 года в Лондоне, на арене "Уэмбли". По итогам поединка Усик одержал победу единогласным решением судей.