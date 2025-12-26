Уайлдер дерзко высказался об Усике: боксер разнес величие украинца

Александр Усик за свою карьеру трижды становился абсолютным чемпионом мира. Однако не все в боксерском сообществе признают величие украинского супертяжа.

Деонтей Уайлдер высказался относительно величия Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Cigar Talk.

Читайте также Усик лаконично рассказал, в чем заключается опасность от Уайлдера

Что сказал Уайлдер об Усике?

Уайлдер заявил, что не считает Усика величайшим боксером всех времен. О нем так говорят только его фанаты, но они так и должны говорить, особенно те, кто из Украины.

Кроме них очень мало кто это говорит. Но многие люди не разбираются в боксе. Многие фанаты не знают, что они видят, и не понимают, что они смотрят. Они не знают структуры, основ, реальных вещей, которые нужно делать в этом бизнесе, чтобы занимать определенную позицию, устраивать бои и так далее,

– сказал Уайлдер.

Ранее Уайлдер заявил, что готов к большому поединку. Однако это не бой против Усика.

С кем может подраться Уайлдер?

В комментарии MMA Mania Уайлдер назвал возможного соперника. Он заявил, что может подраться против Энтони Джошуа.

"С большой вероятностью я буду драться с Джошуа. Этот поединок – один из самых важных, которые фанаты все еще хотят увидеть. Пока есть возможность, мы должны встретиться", – отметил боксер.

Напомним, что Усик недавно бросил вызов Уайлдеру. Американский боксер не против подраться с украинским чемпионом.

Что известно о возможном бое Усик – Уайлдер?