Уайлдер дерзко высказался об Усике: боксер разнес величие украинца
- Деонтей Уайлдер выразил сомнение в величии Александра Усика, отметив, что только его фанаты, особенно из Украины, так считают.
- Уайлдер заявил о возможном бое с Энтони Джошуа, считая его одним из важнейших, которые хотят увидеть фанаты.
Александр Усик за свою карьеру трижды становился абсолютным чемпионом мира. Однако не все в боксерском сообществе признают величие украинского супертяжа.
Деонтей Уайлдер высказался относительно величия Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Cigar Talk.
Что сказал Уайлдер об Усике?
Уайлдер заявил, что не считает Усика величайшим боксером всех времен. О нем так говорят только его фанаты, но они так и должны говорить, особенно те, кто из Украины.
Кроме них очень мало кто это говорит. Но многие люди не разбираются в боксе. Многие фанаты не знают, что они видят, и не понимают, что они смотрят. Они не знают структуры, основ, реальных вещей, которые нужно делать в этом бизнесе, чтобы занимать определенную позицию, устраивать бои и так далее,
– сказал Уайлдер.
Ранее Уайлдер заявил, что готов к большому поединку. Однако это не бой против Усика.
С кем может подраться Уайлдер?
В комментарии MMA Mania Уайлдер назвал возможного соперника. Он заявил, что может подраться против Энтони Джошуа.
"С большой вероятностью я буду драться с Джошуа. Этот поединок – один из самых важных, которые фанаты все еще хотят увидеть. Пока есть возможность, мы должны встретиться", – отметил боксер.
Напомним, что Усик недавно бросил вызов Уайлдеру. Американский боксер не против подраться с украинским чемпионом.
Что известно о возможном бое Усик – Уайлдер?
Уайлдер недавно говорил о бое с Усиком. По словам американского боксера, сейчас продолжаются переговоры по организации поединка.
Как пишут СМИ, бой Усик – Уайлдер может состояться в первой половине 2026 года. Среди потенциальных мест проведения поединка – США или Саудовская Аравия.
Ранее Дерек Чисора объяснил, почему бой Усик – Уайлдер может сорваться. Британец заявил, что надеется сам встретиться с американцем в 2026 году.