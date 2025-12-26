Деонтей Вайлдер висловився щодо величі Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Cigar Talk.
Що сказав Вайлдер про Усика?
Вайлдер заявив, що не вважає Усика найвеличнішим боксером усіх часів. Про нього так кажуть лише його фанати, але вони так і мають говорити, особливо ті, хто з України.
Окрім них дуже мало хто це говорить. Але багато людей не розуміються в боксі. Багато фанатів не знають, що вони бачать, і не розуміють, що вони дивляться. Вони не знають структури, основ, реальних речей, які потрібно робити в цьому бізнесі, щоб займати певну позицію, влаштовувати бої і так далі,
– сказав Вайлдер.
Раніше Вайлдер заявив, що готовий до великого поєдинку. Однак це не бій проти Усика.
З ким може побитися Вайлдер?
У коментарі MMA Mania Вайлдер назвав можливого суперника. Він заявив, що може побитися проти Ентоні Джошуа.
"З великою ймовірністю я буду битися з Джошуа. Цей поєдинок – один із найважливіших, які фанати все ще хочуть побачити. Поки є можливість, ми повинні зустрітися", – зазначив боксер.
Нагадаємо, що Усик нещодавно кинув виклик Вайлдеру. Американський боксер не проти побитися із українським чемпіоном.
Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?
Вайлдер нещодавно говорив про бій з Усиком. Зі слів американського боксера, наразі тривають перемовини щодо організації поєдинку.
Як пишуть ЗМІ, бій Усик – Вайлдер може відбутися у першій половині 2026 року. Серед потенційних місць проведення поєдинку – США або Саудівська Аравія.
Раніше Дерек Чісора пояснив, чому бій Усик – Вайлдер може зірватися. Британець заявив, що сподівається сам зустрітися з американцем у 2026 році.