Менеджер Усика назвал вероятный срок и место проведения боя против Уайлдера

Появились новые детали относительно потенциального боя между Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером. Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас заговорил о возможном поединке своего клиента.

Эгис Климас назвал вероятный дедлайн и место проведения боя Александра Усика против Деонтея Уайлдера, если команды боксеров ударят по рукам. Менеджер украинского боксера высоко оценил вероятность увидеть такое противостояние, передает 24 Канал со ссылкой на The National.

Когда и где может состояться бой Усик – Уайлдер?

Менеджер Усика сообщил, что сейчас его команда работает над соглашением на несколько боев для Александра. Он подтвердил, что некоторые переговоры со стороной "Бронзового бомбардировщика" уже ведутся.

Мы рассматриваем Лас-Вегас или Лос-Анджелес, а даты – конец апреля, начало мая. Уайлдер – одно из лучших имен, с которыми Александр еще не встречался. Он все еще в хорошей форме, и он все еще боец, поэтому он интересен. И к тому же это Соединенные Штаты,

– сказал Климас.

Отметим, что во время приезда на вечер бокса в Эр-Рияд Усик в очередной раз заговорил о своем желании провести бой против Уайлдера.

Чисора может сорвать бой Усик – Уайлдер?

Британец Дерек Чисора может стать "камнем преткновения" для организации боя Усик – Уайлдер. Ветеран надеется, что его следующим соперником будет как раз Деонтей.

"Моим соперником будет Деонтей Уайлдер. Его вызвал Усик? Вызвать его и заставить кого-то за это заплатить – это совсем разные вещи. А я продам бой в Лондоне. Легко. Стадион Тоттенхэм. 55 тысяч зрителей. До свидания", – заявил Чисора в комментарии Seconds Out Boxing News.

Еще раньше Чисора обвинил Усика в срыве его боя против Уайлдера. Дерек рассказывал, что его договоренность о бое против американца уже была готова уже на 90 процентов.

Что известно о вероятной битве Усик – Уайлдер?